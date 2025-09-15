Silahlanma yarışı sürüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD'ye yaptığı başvurunun olumlu karşılan-ması sonrasında Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bir ihtiyaç listesi hazırladığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini haberi “ABD’den Nakliye Uçakları ve Helikopterler… Milli Muhafız Or-dusu’nun İhtiyaçları için Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Toplar ve Uçaksavarlar” başlığıyla aktardı.

Gazete bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, RMMO’dan bir heyetinin, Amerikan tarafının belir-leyeceği bir zamanda gerçekleştireceği ABD ziyaretinden sonra netleşeceğini kaydettiği RMMO “ihtiyaç” listesinin içeriğine yer verdi.

ABD’nin Rum yönetimine, “Excess Defense Articles” (EDA) programı üzerinden verilebilecek askeri malzeme bulunduğunu bir mektupla ilettiğini aktaran gazeteye göre RMMO’nun listesin-de askeri nakliye uçağı ve helikopterler de yer alıyor. Listede bu hava araçlarının tipi ve sayısı belirtilmiyor. EDA’ya üye diğer ülkelere verdiği sistemler dikkate alındığında Güney Kıbrıs’a verilebilecekler arasında C-130 Hercules nakliye uçağı bulunuyor. RMMO’nun, Yunanistan ve diğer ülkelerle gerçekleştirilen müşterek egzersizler aracılığıyla C-130 Hercules’lara aşina oldu-ğu kaydedildi.

Listede C-130 helikopter de var

Haberde RMMO’nun aynı C-130 kullanma mantığıyla, en az iki helikopter ile de ilgilendiği belirtildi ve aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu EDA programına üye diğer ülkelere verilen-ler arasında OH-58D Kiowa’lar olduğu kaydedildi. Bu helikopterin Rum yönetiminin ilgi ala-nında olmadığı ifade edilen haberde göre RMMO heyetinin ABD ziyareti sırasında Kiowa’lar da incelenebilir. Rum Yönetimi Yunanistan’ın da elinde bulunan CH-47 Chinook helikopterlerine sıcak bakıyor.

Habere göre listede, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) de bulunuyor. RMMO’nun envanterinde elden çıkarmak istediği Rus yapımı BMP-3 ZPT’ler bulunuyor. Rum yönetiminin de elindeki BMP-3’leri, BMP-1’lerini Ukrayna’ya gönderip yerine Alman yapımı Marder 1A3 alan Yunanis-tan gibi yeni modellerle değiştirmek istiyor.

Haberde Rum tarafının listesinin, kısa süre önce M2A2 (M2A2 ODS-SA) tipi ikinci el ZPTler için olumlu cevap alan Yunanistan’ın, silahlı kuvvetleriyle ilgili planlamalarıyla paralellik gös-terdiğine dikkat çekildi. Haberde RMMO’nun da alabileceği aynı tip ZPT'ler bulunduğu ve RMMO listesinde M1117 Guardian ve M113’lerin de olduğu belirtildi.

RMMO listesinde ABD’nin yakın zamana kadar kullandığı M109A5 topları da var. Yunanis-tan’ın EDA programı aracılığıyla Amerikan silah fazlalarından yüzlerce silah sistemi edindiği kaydedilen haberde Rum yönetiminin, ABD’nin iş birliğinde modernize edilecek Baf’taki “And-reas Papandreu Hava Üssü”nün savunma bölgesini güçlendirmek için Amerikan piyasasından uçaksavar (radar ve füzesavar) gibi başka silah sistemleri de edinilmeye çalışılacak.