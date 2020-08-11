Kafalar ‘dinamo’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışındaki kişilere ait kredi kartları bilgilerini kullanarak sanal ortamda bankacılık işlemiyle dolandırıcılık yapan Güzelyurt Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Eren Balçık, belediye işçisi İrfan Gökalp ve DJ Ali Can Demirci dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların bir sigorta şirketi adına poliçe hazırlayıp, çalıntı kredi kartı bilgileriyle işlem yapıp, yurt dışındaki şahısların hesaplarından toplam 46 bin çaldıkları tespit edildi.

Zanlıların kullandıkları çalıntı kredi kartı bilgilerinin ise Brezilya’da yaşayan şahıslara ait olduğu açıklandı.

46 bin lira çaldılar

Mali polis, sahtekârlık olayının 2020 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis,

Eren Balçık, İrfan Gökalp ve Ali Can Demirci’nin Lapta’daki bir sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını, internet bankacılığı yoluyla çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak, yabancı şahısların hesaplarından para çektiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların bu yolla 46 bin 219 TL para temin ettiklerini açıkladı. Zanlıların kullandıkları çalıntı kredi kartı bilgilerinin ise Brezilya’da yaşayan şahıslara ait olduğunu kaydeden polis, o kişilerin bankalarına ulaşarak hesaplarından yapmadıkları işlemleri için para çekildiğine dair şikayetçi olduklarını ve olayın bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlı Erhan Balçık’ın yaptığı suçu örtmek amacıyla Ali Can Demirci’nin arabasını 23 bin 500 TL’ye satmış gibi göstermek için sahte belge düzenlediğini söyledi.

Aranan biri var

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Balçık’ın çeklerle ilgili yalan beyan verme suçundan dolayı askıda davası olduğunu belirtti.

Polis, telefon dökümlerinin ve banka hesaplarının inceleneceğini, Türkiye’de aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek, teminat talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, her zanlı için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve her zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.