50 yıl yeterli

Ünlü Kıbrıslı Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Hakikat Komitesi’nin Dördüncü Devletlerarası Başvuru’nun nihai sonucu olabileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine demeç veren Dimitriadis, aradan geçen 50 yılın, Kıbrıs sorununun çözümünden önce kayıp şahıslar konusunda gerçeği aramaya başlamak için yeterli olduğunu kaydederek, bir süre önce Avam Kamarası önünde bir Hakikat Komisyonu kurulması için yapmış olduğu girişimden bahsetti.

Habere göre Dimitriadis, böyle bir girişimin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına olumlu katkı sağlayacağını belirterek, toplumda, yaraların sarılması ve kayıp şahıslar ile kayıp yakınlarının insani meselesine çözüm bulunması için süreç başlatılabilmesine yönelik bir talep olup olmadığının tartışılması gerektiğini kaydetti.

Dimitriadis, Dördüncü Devletlerarası Başvuru’nun her iki toplumdaki kayıp yakınlarına tazminat ödenmesi ve Hakikat Komisyonu’nun önünün açılması için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in de bu başvuruyla ilgili detaylı bilgisi olduğunu belirten Dimitriadis, Strazburg’daki ortamın bu gibi eylemler için uygun olduğunu ve başka ülkelerin de, bu girişim sonrası devletlerarası başvurularıyla ilgili harekete geçeceğine inandığını söyledi.