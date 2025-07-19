Alan da satan da yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki gün aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir evde yaptığı aramada 6 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi. Operasyon kapsamında Doğan Uğuz ile uyuşturucuları satan Savaş Kadı tutuklandı. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet; 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Doğan Uğuz’un evinde uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, saat 11.00 sıralarında baskın yaptıklarını açıkladı. Polis, evde yapılan arama sonucunda; 6 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt bulduklarını aktardı. Polis; ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 210 bin TL, 260 Sterlin, 880 dolar ve 770 Euro nakit paraya da emare olarak el koyduklarını açıkladı.

3 bin TL’ye aldı

Polis memuru, yapılan sorgu neticesinde, zanlının, konu uyuşturuculu kağıtları, 3 bin TL karşılığında Savaş Kadı’dan aldığını itiraf ettiğini anlattı. Polis; Savaş Kadı’nın da, evinin önünde tespit edildiğini ve polisi fark ettiği esnada, elinde tutmakta olduğu uyuşturucu içeren kağıt parçasını yutmaya çalıştığını, ancak makul güç kullanılarak konu uyuşturuculu kağıdın ele geçirildiğini anlattı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

