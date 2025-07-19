Ercan’da yakalandı

Ömer KADİROĞLU



Girne’de son 8 ay içinde 30 kilogram uyuşturucu sattıklarını polise itiraf eden zanlılar Muhammed Ali Sertoğullarından ile Umut Keloğlu’nun suç ortağı Kutay Özçiftçi, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü yakalandı. Polisin mahkeme emriyle Özçiftçi’nin evinde yaptığı aramada, kilitli bir bölme ve jakuzi bulunan odada uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, Özçiftçi’nin Sertoğullarından ve Keloğlu’na uyuşturucu satışı yapmaları için kendi adına araç kiraladığını açıkladı.

Üç zanlı tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru, zanlıların birçok noktaya konum yolu ile torbacılık yaptığını söyledi. İki zanlının 16 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandığını, zanlı Özçifçinin’de derdest emri ile arandığını ifade eden polis Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde mahkeme emri ile yapılan aramada kilitli bulunan teras bölümünün odasında bulunan jakuzi süzgecinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti. Polis, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek Özçiftçi’nin 3 gün, Sertoğullarından ve Keloğlu’nun 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, polisin talebini onaylayarak, tüm zanlıların tutuklu kalmasına emir verdi.

