Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5 gram metamfetamin ile yakalanan Burak Akdağ ve Harun Özer hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar , dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, aldıkları bilgi ışığında, Burak Akdağ’ın işyerine baskın yaptıklarını, Harun Özer’in de, konu yerde tespit edildiğini anımsattı.

Yapılan arama sonucunda, ofis kısmında, masa üzerinde bulunan çanta içerisinde, 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulduklarını açıklayan polis; soruşturmanın sürdüğünü ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.