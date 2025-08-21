İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla üretim yapan marangoz atölyesi, hem belediyenin ihtiyaç-larını karşılıyor hem de topluma doğrudan hizmet veriyor. Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, atölye-nin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, “Kendi öz kaynaklarımızla üretim yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; marangoz atölyesinin sadece mobilya üretmediğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, atölyenin toplumsal ihtiyaçlara doğrudan ve hızlı çözümler sunduğunu belirtti.
Açıklamaya göre; Şamil Şamiloğulları’nın öncülüğünde çalışan marangoz atölyesi, gelen taleplere hızlı şekilde yanıt veriyor. Üretimlerini belediye bünyesinde yürüten ekip, İskele Belediyesi’nin tüm maran-goz işlerini kendi içinde çözüyor ve okullardan kamu kurumlarına, sahilden kırsal yerleşim yerlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.
Verimli üretim yapılıyor
İskele Belediyesi’nin bünyesindeki marangoz atölyesi tüm topluma hizmet veriyor
