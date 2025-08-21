Verimli üretim yapılıyor

İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla üretim yapan marangoz atölyesi, hem belediyenin ihtiyaç-larını karşılıyor hem de topluma doğrudan hizmet veriyor. Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, atölye-nin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, “Kendi öz kaynaklarımızla üretim yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; marangoz atölyesinin sadece mobilya üretmediğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, atölyenin toplumsal ihtiyaçlara doğrudan ve hızlı çözümler sunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre; Şamil Şamiloğulları’nın öncülüğünde çalışan marangoz atölyesi, gelen taleplere hızlı şekilde yanıt veriyor. Üretimlerini belediye bünyesinde yürüten ekip, İskele Belediyesi’nin tüm maran-goz işlerini kendi içinde çözüyor ve okullardan kamu kurumlarına, sahilden kırsal yerleşim yerlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

