Bakanlığa kabak bırakıldı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ); İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na önerdikleri iki ismin hükümet tarafından reddedilmesine tepki göstermek amacıyla dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Genel Başkan Ahmet Serdaroğlu ve sendika üyeleri, eylemde Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na verilmek üzere yanlarında getirdikleri bir kabak bıraktı.

Serdaroğlu, Hür-İş’in İhtiyat Sandığı’na en çok iştirakçi üyeye sahip federasyon olduğunu ve bu nedenle iki temsilciyle yönetimde yer alma hakkı bulunduğunu belirterek, hükümetin bu hakkı engellediğini savundu.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na en çok iştirakçi üyeye sahip sendika olan Hür-İş Federasyonu’nun iki temsilci koyma hakkı bulunduğunu ve yıllardır iki üyeyle temsil edildiğini ama hükümetin, bu dönem HÜR-İŞ tarafından önerilen iki ismi kabul etmediğini açıkladı.

Bakanlık önünde olma sebeplerinin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Müsteşarı Tahir Serhat arasındaki huzursuzluk" olmadığını belirten Serdaroğlu, “Ne birinden ne de öbüründen yanayız. Çünkü biliyoruz ki günün sonunda halkı bu denli huzursuz edenlerin hiçbiri o koltuklarda oturamayacak.” iddiasında bulundu.

Serdaroğlu, HÜR-İŞ'in İhtiyat Sandığı'nda en çok iştirakçi üyeye sahip federasyon olarak iştikakçılarının haklarını korumak için yönetime iki temsilci koyma hakkı bulunduğuna işaret ederek, "ancak ilgili Bakan ile Başbakan'ın kendisinin İhtiyat Sandığı’ndaki varlığından rahatsız olduklarını" savundu.

Serdaroğlu, 20-30 senedir İhtiyat Sandığı iştirakçisi olup Yönetim Kurulu’nda oturanlar olduğunu ancak "kendisinin iştirakçi ve Baytun Tuna’nın emekli olması nedeniyle Yönetim Kurulu’nda yer almalarına karşı çıkıldığını" söyledi.

Tüm bu yaşananların “kabak tadı verdiğini” öne süren Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’i bu sorunları çözmesi için göreve davet etti.

