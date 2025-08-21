Koop-Sen, üç iştirakte grevini sürdürüyor

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda süresiz grevini yedinci gününde de devam ettirdi.

Sendika, dün de Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, çalışanların Temmuz ayı maaşlarının ödenmediğini ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanmadığını belirterek, “Bu bir hak mücadelesi. Tüm zorluklara rağmen mücade-leye devam edeceğiz.” dedi.

Sendika bugün destek amacıyla Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde de eylem yapa-cak.

