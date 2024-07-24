AB’nin önceliği oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada “Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanacağını hissediyorum” dedi.

Politis gazetesinin haberine göre Yerapetridis, Kıbrıs sorununun uluslararası toplumun ve BM’nin öncelikleri arasına girmesine sebep olan bir dizi gelişme gerçekleştiğini ve Kıbrıs sorununun artık BM Genel Sekreteri’nin kişisel ilgisine haiz olduğunu belirterek Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanacağına dair bir his taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs sorununun AB için de öncelik teşkil ettiğini öne süren Yerapetridis, uluslararası alanda mevcut ilginin yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerinde de iyileşme olduğunu, bu durumun da Kıbrıs sorununun çözümünün faydasına olacağını ifade etti.

Yerapetridis, kabul edilebilir ve faydalı bir çözüme ulaşılması için müdahil tarafların müzakere etmeleri gerektiğini belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı ile Kıbrıslı Türklerin lideri BM çatısı altında müzakere gerçekleştirmelidirler” şeklinde konuştu.

Yerapetridis ayrıca, istenmesi halinde katkı koymaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.