Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Göçmenköy ve Gönyeli’de Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği istişare toplantılarında, bu bölgelerden de istikrara onay alarak gücünü artırdığını kaydetti.

Açıklamaya göre, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın organize ettiği istişare toplantıları Göçmenköy ve Gönyeli ile devam etti. Toplantılarda, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e eşi Zerin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekili Alişan Şan katıldı. UBP yetkilileri, toplantılarda partililerle bir araya geldi.

Açıklamaya göre Üstel, Göçmenköy Örgüt Başkanı Özel Kadıoğlu’nun açık desteğini alırken, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da “Üstel’in katkıları ile göreve ve halkımıza hizmet ermeye devam edeceğiz.” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, her bölgede giderek artan ilgiyi ve kendilerine yönelik desteğin büyüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel Kadıoğlu gibi UBP tarihi ile özleşmiş isimlerin kendisine açık destek vermesinin onurunu yaşadığını ifade eden Üstel, “Göçmenköy de Gönyeli de bir başka güzel, bir başka anlamlı bizim için… İstikrarla, kararlılıkla, daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Yolumuzun sonu aydınlıktır arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun” dedi

“Ateşten gömlek giydik…”

Kendilerine yönelik desteğin nedeninin açık olduğunu belirten Üstel, iki buçuk yıl önce giydiği ateşten gömleğe rağmen, yıllardır yapılmayan projeleri hayata geçirdiklerini, ekonomik ve mali adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.

Her adımda UBP’nin tarihi ve örgütsel gücü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini yakından hissettiklerini vurgulayan Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız 2024 Yılı Protokolü ile halkımızın ihtiyaç duyduğu tüm büyük projeleri artıracağız. Tüm çabamız devletimizi, daha iyi bir seviyeye çıkarmaktır.” dedi.

