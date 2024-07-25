28 ülke temsilcisi izledi

Girne Tiyatro Su ve Roi Tiyatrosu'nun ortak projesi 'Nehir' oyunu, Portekiz'de düzenlenen 3. MIT24 Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'da Portekiz'in merkezinde bulunan Circus Tiyatro'da gösterilen oyunu, festival organizasyon başkanı Rui Madera, Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı Aleksandr Kiniga, Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Sekreteri Kubilay Erdelikara, festivale katılan 8 ülkenin tüm oyuncuları ve Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin 28 ülke temsilcisi de izledi.

Andreas Nicolaidis tarafından yazılan ve Derman Atik tarafından Türkçe, Rumca ve İngilizce olmak üzere üç dilde sahnelenen 'Nehir' oyununda ayrıca Portekizce altyazı kullanıldı.

Ekip, Kıbrıs'a döndüğünde oyun, ilk program dahilinde PEO Sendikası'nın amfi tiyatrosunda 9 Ağustos 2024 tarihinde ve Lefkoşa Üniversitesi'nde 18 Eylül 2024'te sahnelenecek.

