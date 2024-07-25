Fahri doktora  takdim edildi

Barış Harekatı’nın 50. yılı dolayısıyla İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde Türk Kadın Akademisyen Birliği’nin organizatörlüğünde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla “Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı” isimli etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora da takdim edildi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, adadaki barış, huzur ve istikrarın devamı için Türkiye’nin garantörlüğünün ve askerin varlığının şart olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantör ülke ve Doğu Akdeniz’de en büyük devlet olarak Kıbrıs meselesinde bir taraf olduğunu kaydeden Tatar, kendilerinin Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini olduğu kadar Türkiye’nin de hak ve hukukunu koruduğunu belirtti.

“Zor bir mücadele içerisindeyiz.” diyen Tatar, bu yolu beraber yürümenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türklüğünün Damgası: Kıbrıs Barış Harekatı” etkinliğinin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Topkapı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Türk Kadın Akademisyen Birliği KKTC Temsilcisi Süheyla Üçışık Erbilen birer konuşma yaptı.

Etkinlikte ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin anlatan video gösterimi ile Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ve Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in editörlüğünü yaptığı “Tarihin tanıklığında: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” kitabının tanıtımı yapıldı.

Ardından, Mustafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından “Mavi Vatan doktrini ve KKTC” konulu konferans verildi.

İstanbul'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün akşamüzeri adaya döndü.

Tatar’a, diplomatlardan onursal başkanlık

Öte yandan DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Onursal Başkanlık” sertifikası verildi.

Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, dün DMW Türkiye heyeti ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik ve onursal üyesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün; onursal başkanlık plaketini Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

