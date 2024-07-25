TBMM Genel Kurulu'nda "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı. DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kürsüde konuşması sırasında AK Parti sıralarına doğru dönerek, "hırsızlık yaptıklarını" iddia etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüye yöneldiler. Bozan ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşanırken, bazı milletvekilleri ise birbirlerine yumruk attılar.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

İYİ Parti Grup önerisi görüşülürken DEM Grubu adına konuşma yapan Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP’lileri kızdıran şu konuşmayı yaptı:

“Önergenin konusu vergi, Meclis’in gündemi vergi. En son bu kürsüye geldiğimde AKP sıralarını yaptıklarından dolayı alkışlamıştım ama bu sefer heveslenmeyin, alkışlamayacağım sizi. Çünkü anlatsak, izah etsek, yuh çeksek de anlamıyorsunuz, bir noktaya gelince de utanmıyorsunuz. İşçinin, memurun sesi duyulmuyor. Ben buradan cebinden maaşı çalınan yurttaş adına bağırmak istiyorum; hırsız var, hırsız var, hırsız var. AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor.”

Terbiyesiz, ahlaksız, şerefsiz…

AKP’li milletvekilleri Bozan’ın bu sözlerine önce “Aynaya bak” daha sonra, “Sen de terbiyesiz, ahlaksızsın” karşılığı verdi. Bozan “Terbiyesiz de sizsiniz, ahlaksız da” dedikten sonra eleştiri dozajını artırdı ve “Bir defa çıkın buraya, ben ‘hırsızsınız’ diyorum, deyin ki ‘biz hırsız değiliz’. Kendinizi ifade etmekten acizsiniz. O yüzden ağzınız pislik kokuyor o yüzden” dedi. Oturumu yöneten Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Sayın hatip, Sayın Bozan” diye araya girmek istedi ancak karşılıklı atışmaları engelleyemedi.

Bozdağ oturuma ara verince gerilim devam etti. AKP’liler kürsüyü işgal etti. CHP’li vekiller Bozan’ı korumak istedi. Ancak arkadan dolaşan AKP Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, DEM’li vekili ceketinden tutup çevirerek yere fırlattı. Yere düşen Bozan’ı bazı vekillerin tekme attığı görüldü. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP’li vekiller, Bozan’ı kalabalığın içinden çıkarak DEM sıralarına doğru gitmesini sağladı.

Meclis Ulaştırma Komisyon Başkanı olan Ulaştırma eski Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bozan’ı doğru yürüyerek önce tokat attı, sonra yumruğu yüzüne indirdi. Bozan karşılık vermeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Eski Bakan, bu defa tekme ile Bozan’ı vurdu. Bozan, kulise doğru giderken AKP’lilerin peşinden koştu. Arbede burada da devam etti. AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile CHP’li vekiller arasında da “Yerine geç, el kol hareketi yapma” tartışması yaşandı.