AB’nin yardımı 1.2 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesi; savunma amaçlı silahlanmanın takviye edilmesinin artık çok aşamalı olduğunu bildirdi.

Gazete “Dört Eksene Dayalı Güçlenme- Dört Eksende Silahlanma” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) devlet bütçesinin yanı sıra SAFE tüzüğü, Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı ABD’nin üç programı ve birçok devletle yaptığı savunma anlaşmalarından fon sağlayabileceğine işaret etti.

Savunma ihtiyaçlarını karşılaması için Rum Savunma Bakanlığı ile RMMO’ya artık daha çok seçenek sunulduğunu yazan gazete, planlamanın artık daha esnek, imkanların da daha fazla olduğunu kaydetti. Haberde, modernleşme süreci ile yeni araçlar tedarik edilmesinde ise artık başka bir aşamaya geçildiğine işaret edildi.

Haberde, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın sözlerine de yer verildi. Palmas, Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyar Euro’ya kadar düşük faizli kredi alabileceği SAFE tüzüğüne katılımı sayesinde, silahlanmayla ilgili yıllık bütçede herhangi bir azalma olmayacağını söyledi.

Haberde; Rum Savunma Bakanlığı'nın 2026 bütçesinde silahlanma kaleminin 176 milyon 800 bin Euro olduğu kaydedildi.

