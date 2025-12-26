Tutuklu yargı kararı verildi

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametgahlarında yapılan aramada 231 gram hintkeneviri ile bir adet hassas terazi ele geçirilen Sudan vatandaşı M.A.S.M. (E-28) ve M.A.M.A’nın (E-20) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların bir şahıstan temin ettikleri uyuşturucu maddenin satışına başladıktan bir gün sonra tespit edilerek tutuklandıkları belirtildi. İfadelerinde uyuşturucu satışı yaptıklarını itiraf eden zanlıların ülkede ikamet izinsiz kaldıkları açıklandı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 17 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir sokakta uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde bilgi alındığını söyledi. Polis; aynı gün söz konusu sokakta yapılan kontrolde zanlı M.A.S.M’nin tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Polis, aynı sokakta bulunan ve zanlı M.A.S.M’nin, zanlı M.A.M.A ile birlikte kaldığı ikametgahta arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada, zanlı M.A.S.M’nin yatak odasında hassas terazi, metal tepsi ve yaklaşık bir gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru; M.A.M.A’nın odasında ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu bulunan ucu yanık bir adet sigaranın tespit edildiğini söyledi. Polis, evin salonunda bulunan dolapta 9 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 231 gram hintkeneviri bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 16 Aralık’ta Lefkoşa’da bir şahıstan temin ettiklerini, 2 gramını 2 bin 400 liraya sattıklarını, bir kısmını da kullandıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Terazinin üzerinde 3 çeşit uyuşturucu kalıntısı tespit edildi

Polis, zanlıların evinde tespit edilen hassas terazi üzerinde yapılan analizde, kokain, MDMA ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların 29 Kasım 2025’ten yakalandıkları 17 Aralık’a kadar ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların bir ayı aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.