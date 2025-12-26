Patronu aylarca uyuttu

Ömer KADİROĞLU

Girne’de çalıştığı bir süpermarketten para çaldığı iddiasıyla tutuklanan zanlı D.Y., tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında bir gün ek süre alınırken, kasadaki açığın şimdilik 3 milyon TL’yi aştığı belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı D.Y.’nin söz konusu süpermarkette yaklaşık iki yıldır müstahdem olarak çalıştığını, iş yeri sahibinin Nisan ayından itibaren kasada meydana gelen para eksilmeleri nedeniyle durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söyledi. Polis, yapılan incelemelerde zanlının kasadan farklı zamanlarda paralar aldığına dair görüntülerin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; ilk incelemelere göre kasada oluşan açığın 3 milyon TL’yi aştığının belirlendiğini, kesin miktarın kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi ve yapılacak mali araştırmalar sonucunda netlik kazanacağını ifade etti. Polis, zanlının “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada 6 bin 400 TL nakit para ile 100 ABD Doları’nın bulunarak emare olarak alındığını, zanlının soruşturma kapsamında bir gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınması gereken ek ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu belirterek zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.