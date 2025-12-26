Yeni yılda görüşülecek

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Pınarbaşı’nda meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Rifat Gezici’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargı süreci yeni yılda ağır cezada devam edecek.

Kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, iddia makamı, dava dosyasını hazırladığını belirtti.

Girne Kaza Mahkemesi, sanığın davasını ağır cezaya havale etti.

Davanın, 14 Ocak 2026 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüleceği belirtildi.

Aileler mahkeme önünde toplandı

Bu arada yakınlarını kaybeden aileler Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Rifat Gezici’nin annesi Meryem Gezici, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi yönündeki kararın ardından adalete güvendiklerini ifade etti.

Rifat Gezici’nin babası Mehmet Gezici ise karar sonrası yaptığı açıklamada, yargının duyarlılığına teşekkür ederek, duruşma sürecinde kendilerine destek olan polis mensuplarına da minnettarlığını dile getirdi. Baba Gezici, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu, oğlunun yokluğuyla yaşamaya çalıştıklarını ve adaletin tecelli edeceğine inandığını söyledi.

Mehmet Gezici, sürücülere çağrıda bulunarak trafikte herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yollarda dikkatsizliğin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açtığını ifade eden Gezici, yargının caydırıcı kararlar vermesinin benzer acıların yaşanmaması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Girne'ye bağlı Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl yönetimindeki RA 728 plakalı salon araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden, yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüş yapmak istediği esnada, karşı istikametten aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde gelen Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle RA 728 plakalı araç savrulurken, motosiklet yolun sağ kısmından çıkarak boş bir tarlaya savrulmuştu.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gezici ile araç sürücüsü Tımbıl, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış; Gezici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü Tımbıl ise tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilmişti.

Kaza günü tutuklanan Tımbıl, 6 gün sonra mahkeme tarafından 50 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.