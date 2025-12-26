Samimi itiraf

Ömer KADİROĞLU

Girne-Alsancak Caddesi üzerinde şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında A.C.Y.(E-24), A.H.(E-26) ve A.H.(E-26) tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verilirken, A.C.Y.’nin tasarrufunda 20 gram hintkeneviri, A.H.’nin evinde 0.5 gram kokain, bir adet hassas terazi ve 16 gram hintkeneviri ve D.C.DK.’yi yönetimindeki motosiklette 12 paket 36 gram hintkeneviri ele geçirildiği açıklandı. Mahkemede konuşan zanlılar ise uyuşturucu satmak için adaya geldiklerini itiraf etti.

Polis, 24 Aralık 2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen A.C.Y.’nin (E-24) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, A.C.Y. uyuşturucu maddeyi A.H.’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, aynı gün A.H.’nin kaldığı evde arama yapıldığını, 0.5 gram kokain, bir adet hassas terazi ve 16 gram hintkeneviri ele geçirdiğini belirtti. Polis, A.H.’nin ise uyuşturucu maddeleri bir lokasyondan 81 gram olarak zanlı D.C.K’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, C.DK.’nin de aynı gün yönetimindeki motosikletle Girne’de tespit ederek tutuklandığını kaydetti. Polis, motosiklette yapılan aramada, 12 paket 36 gram hintkeneviri ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, zanlı D.CK.’den yapılan ilk sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeleri 150 paket olarak bir lokasyondan aldığını 15 paketini dağıttığı yönünde itirafta bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, gün tutukluluk talep etti.

Zanlılar ise uyuşturucu satmak için adaya geldiklerini itiraf etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verdi.

