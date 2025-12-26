Soruşturma başlatıldı

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlı H.İ.Z.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; 24 Aralık 2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, KKTC’ye

giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, sırt çantasının içerisinde tütünle karışık halde toplam 5 gram hintkeneviri içeren 3 adet sarma sigara tespit edildiğini söyledi.

Polis; söz konusu maddenin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru; ele geçirilen maddenin analiz için ilgili birime gönderileceğini, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve alınması gereken ifadeler ile yapılacak araştırmalar bulunduğunu ifade ederek, zanlının tutukluluk süresinin bir gün uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

