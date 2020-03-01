AB’nin yüz karası

Rum Yönetimi 7 sınır kapısından 4’ünü kapatırken, diğer 3 kapıdan geçişleri zorlaştırıcı önlemlere yöneldi.

Geçişlerin en yoğun olduğu Metehan sınır kapısından güneye geçen Kıbrıslı Türkler dönüşte kilometrelerce uzanan bir kuyrukla karşılaştı. Rum Yönetimi’nin 17 yıl sonra ilk kez dönüşlerde de kimlik kontrolü başlatması ve yeterli muhaceret memuru çalıştırmaması yüzünden kuzeye geçişler işkence halini aldı.

Akaryakıt alımı ve gezi için kuzeye geçmek isteyen Kıbrıslı Rumlar da Rum polisinin bu insanlık dışı uygulamasından nasibini aldı.



