Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin artması için inisiyatif alınmasının “acil ihtiyaç” olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Stefanu bir anma töreninde yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için gösterdiği çabanın net ve gönüllü şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Stefanu müzakere edilmiş müktesebatın muhafaza edilmesi ve askıda bulunan konuların Guterres Çerçevesi zemininde tartışılması gerektiğini de ekledi.

Habere göre Stefanu; AKEL için Kıbrıs sorununun çözümüyle başarıya ulaşacak olan “vatanın kurtuluşu”nun AKEL'in önceliği olduğunu belirtti.

AKEL’in bugün muhalefet partisi olsa da, Kıbrıs sorununun çözülmesi için gösterilen çabalara katkı koymaya devam edeceğini kaydeden Stefanu, somut öneriler ve tezlerle, Kıbrıs içinde ve uluslararası alanda alınan inisiyatiflerle, düzenlenen etkinliklerle ve Kıbrıslı Türklerle yeniden yakınlaşma politikasıyla yurdun geleceğine hizmet ettiklerini ve geleceği güvence altına almaya çalıştıklarını söyledi.