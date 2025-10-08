‘Geleceğe güvenle bakıyoruz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki stratejik kalesi olduğunu söyleyerek, "Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sun-maktan onur duyacağız" dedi.

Tatar, Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'nde konuş-tu.

Türk devletlerinin farklı sınır ve bayraklarla temsil edilse de aynı tarih, inanç, dil ve destanların mirasçı-ları olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkı olarak her kardeş Türk devletinin bayrağında kendi ren-gimizi, her marşında kendi duygumuzu hissediyoruz. Bu gönül bağı bizi büyük bir aile yapıyor." ifade-sini kullandı.

Tatar, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferi hatırlatarak, bunun Türk dünyasının birlik ve daya-nışmasının gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Küresel düzenin sarsıldığı bir dönemde TDT'nin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel barış mi-marisinde de sorumluluk üstlendiğini dile getiren Tatar, dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Tatar, "KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki stratejik kalesidir, coğrafi konumu itibarıyla TDT'nin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan kapısıdır. KKTC, taşımacılık ve lojistik, yükseköğretim ve araştır-ma, turizm, yeşil enerji ve dijital ekonomi gibi konular için de doğal bir kavşaktır. Bizler, Doğu Akde-niz'deki Türk varlığının temsilcileri olarak, Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sunmaktan onur duyacağız." dedi.

"Türk dünyasının dayanışması Kıbrıs Türk halkına güç kaynağı olacaktır"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman kendi iradesiyle, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüm arayış-larını sürdürdüğünü aktararak, "Bugün iki devletli çözüm vizyonu, adadaki gerçekleri yansıtan, adil, sürdürülebilir ve kalıcı barışın tek yoludur. Türk dünyasının dayanışmasının ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verdiği desteğin devamı, bizler için büyük bir güç kaynağı olacaktır." değerlendirmesin-de bulundu.

TDT’nin tüm faaliyet alanlarında aktif rol almaya hazır olduklarını vurgulayan Tatar, KKTC’de Türk dün-yasının gençlerini buluşturacak Türk Gençlik Akademisi’ni kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e misafirperverliği için teşekkür ederek konuşmasını, "TDT, ortak tarihimizin mirası olduğu kadar ortak geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Bu teşkilat, Türk dünyasının ortak aklının ve müşterek iradesinin sembolüdür. Burada alınan her karar, sadece ülkelerimiz için değil, tüm insanlık için barış, istikrar ve adaletin tesisi adına katkı sunmaktadır. Türk dünyasının birliği, dayanışması ve ortak geleceğe yönelik kararlılığı daim olsun." sözleriyle tamamladı.