Anlamlı mesaj verdi

Azerbaycan Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşka-nı Recep Tayyip Erdoğan, "İki devletli adil çözüm konusunda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını müşahede ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Dev-letleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzen-lenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Liderler, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.

Aile fotoğrafında kimler yer aldı

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-ziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Toka-yev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde, katı-lımcıları selamlarken, zirve vesilesiyle köklü Türk tarihinin izlerini taşıyan Gebele'de bulunmaktan duy-duğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Ankara, Şuşa ve Bişkek'in ar-dından şimdi de Gebele'de aralarında bulunmasının kendisini son derece bahtiyar ettiğini dile getire-rek, şunları kaydetti:



"İki devlette adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını mem-nuniyetle müşahede ediyorum. Gözlemci üyemiz Türkmenistan'ın da Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfına gözlemci üye olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkmen kardeşlerimizi inşallah yakında aile meclisimizde tam üye olarak görmek istiyoruz. Teşkilatımızın kurumsal işleyişini hızlan-dırmak üzere üye ülkelerin sekreterya nezdinde daimi temsilci atamalarını önemli bulduğumu bu vesi-leyle ifade etmek isterim. Henüz bu adımı atmamış üyelere de daimi temsilci atamaları için buradan çağrıda bulunuyorum."

Bir kez daha Türk devletleri olarak aralarındaki dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, "Büyük Türk dünyasını daha da güç-lendirerek çocuklarımıza miras bırakacak olanlar bizleriz. Birazdan imzalayacağımız Gebele Bildirisi'nin ve alacağımız kararların Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025, 09:56