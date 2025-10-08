Çalışmaları yerinde gördü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelyurt’ta yapımı süren Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesis projesi alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yetkililerden proje süreci, teknik altyapı ve tamamlanma aşamalarıyla ilgili bilgi alan Çavuş, çalışmaların planlanan doğrultuda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bölgenin tarımsal üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması beklenen tesisin, ilk etapta 15 bin tonluk depolama alanıyla hizmete başlaması, ilerleyen dönemlerde ise 40 bin tona kadar genişletilmesi he-defleniyor. Proje tamamlandığında, özellikle narenciye ve diğer tarım ürünlerinin uygun koşullarda saklanarak kalite kaybı yaşanmadan piyasaya sunulmasına olanak tanıyacak.

Bakan Hüseyin Çavuş yaptığı açıklamada, projenin ülke tarımına uzun vadeli değer katacağını belirte-rek, “Bu tesis, üreticimizin emeğini koruyacak, ürünlerin değerini artıracak ve tarımsal zincirde istikrar sağlayacak bir yatırımdır. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak kadar, doğru depolama ve pazarlama altyapısını kurmak da önceliğimizdir,” dedi.

Enerji verimliliği esas alınarak tasarlanan tesisin, güneş panelleriyle enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak çevreci bir sistemle donatıldığı da kaydedildi. Çavuş, tarımsal altyapıyı güçlendiren bu tür projelerin hem üreticiyi desteklediğini hem de ülke ekonomisinin dayanıklılığını artırdığını vurgulaya-rak, “Güzelyurt’un üretim potansiyelini ileriye taşıyacak bu yatırım, geleceğe yönelik güçlü bir adım-dır,” ifadelerini kullandı.