3’üncü büyük parti

Güney Kıbrıs’ta milletvekili genel seçimine 230 gün kala yapılan kamuoyu yoklamasında faşist ırkçı ELAM’ın oylarında yükselişin devam ettiği görüldü.

Fileleftheros gazetesi; iki büyük parti DİSİ ile AKEL’in ‘oylarını korumaya çalıştığını belirtti. Buna göre; DİSİ’nin yüzde 18,5, AKEL’in yüzde 18, ELAM’ın yüzde 14, eski Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis tarafından yeni kurulan Alma’nın yüzde 10, DİKO’nun yüzde 7 ve diğer partilerin de yüzde 2 ve altı oy oranına sahip olduğunu belirtti.

Gazete, DİSİ ile AKEL’in oylarının, eski Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis tarafından yeni kurulan “Alma” partisine kayması olasılığının bulunduğunu ve gelecek yıl mayıs ayında yapılacak olan seçimin Güney Kıbrıs’taki siyaset ortamı için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini kaydetti.

“Alma” partisinin, yeni kurulmuş olmasına rağmen siyasi sahnede yerini sağlamlaştırmış göründüğünü belirten gazete, şu ana kadarki verilere göre bu partinin, çift haneli oy oranıyla dördüncü sırada yer aldığını yazdı.