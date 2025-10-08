Yeni kapı açılmadı

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, 20 Ekim’de kardeşliğin hüküm süreceği yeni bir dönem başla-tacaklarını kaydetti.

CTP’den verilen bilgiye göre; Erhürman “Surlariçi Halk Buluşması” etkinliğinde bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman, “Beş sene boyunca müzakere bile olmadı. İlk kez kapı açılmayan bir dönemi geride bırakıyoruz” dedi.

Etkinliğe Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Dev-rim Barçın ve milletvekilleri de katıldı.



Konuşmasına “Çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye burada toplananlar var. İyi ki varsı-nız, iyi ki birlikteyiz” diyerek başlayan Erhürman, şunları kaydetti:

“Bu topraklarda yaşayan herkes; ister Karpaz’da, ister Lefkoşa Surlariçi’nde; ister Türkiye’den, İç Ana-dolu’dan, Güneydoğu Anadolu’dan, Ege’den, Akdeniz’den gelsin, nerede doğarsa doğsun, artık bir karar verildi. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a: Bu saatten sonra bu ülkede kardeşlik hüküm sürecek. 20 Ekim’de kardeşliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz.”

Geçmiş 5 yılın boş geçtiğini de savunan Tufan Erhürman, “Beş sene boyunca müzakere bile olmadı. Kapı açılsın, insanlar biraz daha dolaşım özgürlüğüne sahip olsun diye mi uğraştı? Hayır! Dört Cum-hurbaşkanımızın dördü döneminde de kapılar açıldı; ilk kez kapı açılmayan bir dönemi geride bırakıyo-ruz” diye konuştu.

“Karma evliliklerden doğan” çocukların AB vatandaşlığı hakkını alabilmek için görüşme masasında uğraşılmadığını söyleyen Erhürman, “Annesi babası TC kökenli çocuklarımızın dolaşım özgürlüğü için uğraştı mı? Hayır, görüşme bile yapmadı” dedi.

“Bizi ülkemize ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgi birleştiriyor”

Ülkede çetelerin kol gezdiğini, esnafı taradığını, güneyle kuzey arasında uyuşturucu ithalatıyla ihraca-tının başını alıp gittiğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara indi. İnsan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı aldı başını gitti. Peki bu arkadaş ne yaptı? Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplayıp ‘Önlem almalıyız’ bile demedi. Son günler-de asılan pankartları gördünüz mü bilmem. Her ilçeye bir hastane yapacakmış, hemşire getirecekmiş! Peki, bu beş sene içinde kanser hastaları ilaç bulamadığında bu arkadaşın ağzından bir cümle duydu-nuz mu? Beş senedir bunları yapmak istedin de biz mi mani olduk? Yoksa üçlü koalisyon mu engelle-di?”

Erhürman, bu memleketteki tüm çocukların kendi çocukları olduğunu da kaydederek, “Hiçbirinin gü-cü, çocuklarımızı birbirine düşürmeye yetmedi, yetmeyecek” dedi.

İskele–Karpaz’da kadınlar öne geçti

Bu arada CTP Kadın Örgütü İskele İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhür-man’ın katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor Kahvaltı Buluşması” yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre; etkinliğe Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, CTP Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP Kadın Örgütü İskele İlçe Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları, bazı milletvekilleri ve destek veren birçok kişi katıldı.

Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “İskele–Karpaz’da kadınlar öne geçti; gümbür gümbür geliyo-ruz” dedi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, “Biz hak ettiğimiz hayatı ellerimizle kuracağız. Kadınların dokunduğu yerde hayat yeniden başlar. Biz bir adım öne çıktığımızda o toplumsal dönüşüm başlamış demektir. Bu dönüşüm başladı. Biz bu seçimi aldık; şu anda farkı aç-mak için uğraşıyoruz” dedi.

Erhürman’ı destekleme kararı alan LDH gerekçesini açıkladı

‘Halk iradesini esas alıyor’

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Hareketten yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı makamının sadece bir temsil görevi olmadığı, aynı zamanda demokrasinin niteliğini belirleyen en önemli alanlardan biri olduğu vurgulandı.

LDH, Cumhurbaşkanlığının, hukukun üstünlüğünü, şeffaflığı, özgürlükçü değerleri ve katılımcı demok-rasiyi esas alan bir yönetim anlayışını temsil etmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Kurumların güvenilirliğini, toplumsal barışı ve ortak aklı koruyan bir duruş, liberal değerlere inanan herkesin ortak paydasıdır. Bu çerçevede, Tufan Erhürman’ın uzlaşıyı merkeze alan siyaset dili, demok-ratik değerlere bağlılığı ve toplumsal barışı önceleyen yaklaşımı, Liberal Demokrasi Hareketi’nin ilkele-riyle örtüşmektedir. Yönetim Kurulumuz, toplumsal kutuplaşmayı reddeden, kurumların itibarını ve halk iradesini esas alan vizyonu nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a destek verme ka-rarı almıştır.”



