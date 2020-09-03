Acil önlem çağrısı

Çiğdem AYDIN

Anamur’dan, Kuzey Kıbrıs’a su taşıyan borularda meydana gelen arızanın giderilmesi yönündeki çalışmalar devam ederken, Geçitköy Barajı’ndaki doluluğun bir milyon metreküp civarında olduğu bildirildi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Tarım Bakanı Dursun Oğuz “Anamur suyunun Eylül ayı içinde akıtılmasını bekliyoruz” derken, bazı belediyeler vatandaşlara kesinti uyarısında bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geçitköy’den su akışının durması nedeniyle 6 kuyunun tam kapasite devreye sokulduğunu, buna karşın ihtiyacın ancak yarısını karşılayabildiklerini söyledi.

Paşaköy Belediyesi de, bağlı köylere yönelik duyurusunda suyun idareli kullanılmasını istedi. Diyalog’un görüşüne başvurduğu bir kaynak ise, Geçitköy Barajı’na su akışının başlamasına kadar alınması gereken üç önemli faktörü açıkladı.



Oğuz: Su kesintisi olmayacak

Bakan Oğuz, Anamur suyunu taşıyacak olan boruların montajlarının bittiğini ifade ederek, zemine 36 metre boyunda kazıklar çakıldığını ifade etti. Oğuz, “7 Borunun imalatı bitti tamiratta 6 boru kullanılacak yedek boruların da yapımı başlandı” dedi.



Eylül ayının ilk haftası su akışının başlayabileceğini belirten Oğuz, bugün denizin altındaki hasarlı boruların sökülmeye başlanacağını, sonrasında yeni boruların montajının yapılacağını açıkladı.Bakan Oğuz, Geçitköy Barajı’nda şu anda 1,6 milyon metreküp su bulunduğunu, günde 70 bin metreküp su çekimi yapıldığını ifade ederek, “Yaklaşık 25 bin metreküp de yerel kaynaklardan takviye ediliyor. Normalde 95 bin metreküp su çekimi yapılıyordu” şeklinde konuştu.Su kesintisi olmadığını kaydeden Oğuz, belli yerlerde bazı arızalar olduğunu, onların da giderildiğini söyledi. Bakan Oğuz, “Pompaların seviyeleri biraz daha aşağıya çekilecek şu an için herhangi bir kesinti olmayacak” dedi.

Sadıkoğlu: Su kesintisi sorunu var

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaşanan su sorununa dikkat çekti.

İskele ve bağlı köylerin günlük su ihtiyacının 5 bin 760 metreküp olduğunu ifade eden Sadıkoğlu,

“Birkaç gündür Geçitköy Barajı’ndaki su bitti ve bizim bölgemize artık su gelmiyor. Kendi bölgemizde bulunan kuyularımızı aktif ettik. 7 kuyunun 5’i aktif durumda, kalan iki kuyuyu da aktif edebilmek için çalışıyoruz” dedi.

Sadıkoğlu, şu an için kuyulardan 2 bin 300 metreküp su elde edildiğini ifade ederek, “Su kesintisinin ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Eğer 15-20 gün sürecekse ciddi bir su sorunu bizleri bekliyor olacak. Yeni aküferler bulmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Üç önemli tavsiye

Diyalog’un görüşüne başvurduğu bir kaynak ise, Geçitköy Barajı’na su akışının başlamasına kadar alınması gereken önlemleri anlattı ve “konutlarda çiçek sulaması durmalı, yüzme havuzlarına su verilmemeli, istasyonların dışında araç yıkanmamalı” tavsiyelerinde bulundu.