Soruşturma yapılacak

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan, 26 Ağustos tarihinde Sadrazamköy-Karşıyaka arasında tespit edilerek yakalanan 5’i erkek, 4’ü kadın ve 10’u çocuk 19 Suriyeli mülteciden ikisi firar etti. Lapta Gençlik Merkezi’ne yerleştirilen 25 ve 34 yaşlarındaki iki erkek Suriyelinin kayıplara karıştığı belirtildi. Yapılan soruşturma sonucu mültecilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Erdoğan Kaplan gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.



Olayı soruşturan polis, Lapta Gençlik Merkezi’ne yerleştirilen mültecilerden ikisinin yasal tutukluluktan firar ettiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Suriyeli şahıslarla 14 kez telefon görüşmesi yapan Erdoğan Kaplan’ın tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlının önceki gün Gazimağusa’da gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının telefon dökümlerinin detaylı incelemesinin sürdüğünü ifade etti.Firar eden şahısların henüz bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında yasal tutukluluktan firara yardım etme suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.