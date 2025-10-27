Holguin geliyor

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman’ın kazanmasıyla birlikte müzakerelerin yeniden başlayacağı konusunda umutlanan Rum basını, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yakında adaya geleceğini bildirdi.

Erhürman’ın, Holguin ile yapacağı görüşmede ortaya koyacağı görüşlerin önemli olduğunu çünkü BM önünde dile getirilecek görüşlerin Kıbrıs sorunundaki çabaların devamına yönelik gerçek niyetleri de açıkça göstereceğini yazan Fileleftheros gazetesi; Erhürman’ın ortaya koyduğu 4 önkoşulun süreci zorlaştırdığını ileri sürdü.

Bu 4 önkoşulun siyasi eşitlik, zaman takvimleri, müzakerelerin kazanımları ve garantili sonuç şeklinde olduğunu yazan gazete, bu koşullara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Gazete aynı haberde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 19 Ekim akşamı, kuzeydeki seçimlerin ardından Tufan Erhürman ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladığını anımsattı.

Holguin’in gelecek hafta Kıbrıs’a gelerek on gün kadar kalacağını yazan gazete bu süre zarfında liderlerin, çok taraflı konferans ışığında birkaç hazırlık görüşmesi yapmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kısa bir süre önce Euronews’a verdiği söyleşide “Erhürman’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesini olumlu bir gelişme” olarak nitelendirdiğini anımsattı.

Politis gazetesi ise “Erhürman’ın Seçilmesinin Ardından Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Süreçte-Lefkoşa Kıbrıs Türk Lideri İle Görüşme Işığında, Öneriler Hazırlıyor ” başlıklı manşet haberinde Tufan Erhürman’ın KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Kıbrıs sorununda yeni olguların ortaya çıktığını yazdı.