Bizde dua onlarda dans

Güney Kıbrıs’ın Su İşleri İdaresi, barajlardaki suyun, son on yılın en kötü seviyesinde olduğuna işaret ederek, kuraklık devam ederse içme ve sulama suyu kesintisi riski olacağı uyarısı yaptı.

Cyprus Mail gazetesi ise Rum milletvekillerine ‘Yağmur Dansı’ çağrısında bulundu.

Müslümanlarda yağmur için dua edilirken, Hristoyanlarda dansın etkisinden söz ediliyor.

Fileleftheros gazetesi ise; 24 Ekim 2025 itibarıyla 32,2 milyon ayak küp su rezervi bulunan barajlarda geçen yılın aynı döneminde 76,8 milyon ayak küp su olduğunu aktardı. Haberde, bu yıl yüzde 11,1 olan doluluk oranının geçen yıl yüzde 26,4 olduğunu aktardı.

Özellikle Limasol, Lefkoşa, Larnaka ve Mağusa kazalarının durumunun çok kritik olduğu belirtilen haberde, Rum Su İşleri Dairesi’nin, mevcut tuzlu su arıtma tesisleri yüzde yüz kapasiteyle çalışsa bile 2026’da bu bölgelerde ciddi su eksikliği yaşanabileceği; içme ve sulama suyu kesintilerine gidilmek zorunda kalınacağı senaryosu üzerinde durulduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın su krizinin eşiğinde bulunduğuna dikkat çeken Haravgi'de yer alan habere göre, AKEL, Rum yönetiminin su meselesini öncelikler listesinin en tepesine çıkarması gerektiğine işaret ederek mevcut Hristodulidis hükümeti ile öncesindeki Anastasiadis hükümetini “stratejiye sahip olmamak ve gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Açıklamada, tarım alanındaki durumun çok kötü olduğu, birçok çiftçinin hiç suyu olmadığı, barajlardaki doluluğun yüzde 10 seviyesine düştüğü ve eldeki tek çözüm olan artezyen kuyularının da birer birer kurumakta olduğu vurgulandı.

