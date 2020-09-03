Elkanat’ın ölüm sebebi ‘Siroz’

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Elkanat’ın ölüm sebebi ‘Siroz’
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Zümrütköy'de 31 Ağustos’ta yaşamını yitiren Aşkın Elkanat’ın (E-52) ölüm sebebinin “Siroz” hastalığı olduğu tespit edildi.
Polisin açıklamasına göre; Elkanat’ın ölüm sebebi, soruşturma çerçevesinde doktoruyla yapılan görüşmede belirlendi.

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Öte yandan, Gazimağusa’da 29 Ağustos’ta ikametgâhında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Emmerentia Wozwi Awa’nın (K-32) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.
Evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Awa’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Ismet
Ismet - 8 saat Önce

Cok buyuk bir habere imza attiniz, tebrikler!!!!

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Soruşturma yapılacak
Soruşturma yapılacak
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