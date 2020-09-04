Pandemi sürecinde öğretmenlere sertifikaları takdim edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi sürecinde gönüllülük esasıyla görev üstlenerek Uzaktan Eğitim Merkezi’ne katkı koyan, maske, yüz siperi, kolonya, dezenfektan ve sabun üreterek topluma önderlik eden öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji salonunda gerçekleştirilen etkinliğe bakanlık bürokratlarının yanı sıra süreç içerisinde görev alan öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sertifika takdimi öncesi gerçekleştirdiği konuşmada, ilk Covid 19 vakalarının tespit edildiği andan itibaren acil olarak toplandıklarını ve eğitime ara verdiklerini hatırlatarak, tüm altyapısal eksikliklere rağmen uzaktan eğitime geçilmesi noktasında ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Süreç içerisinde haksız eleştirilere de maruz kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, konuşmasında “Bizler suçu başkalarına atmadan, öğretmenlik mesleğini kendi içerisinde hisseden insanlar olarak kararlılıkla yola çıktık ve arkamızda sizler gibi özverili ve cesur bir eğitim ordusu bulduk. Kıbrıs Türk halkını karanlığa düştüğünde aydınlığa çıkartacak, halkı için, toplumu için fedakarlık yapabilecek öğretmenlere sahip olduğumuz için ben ve ekibim çok şanslıyız” ifadelerine yer verdi ve destekleriyle katkı koyan öğretmenlere teşekkür etti.

“Öğretmenler çok önemli bir işe imza attı”

İdari tatilin verildiği, maaşların kesildiği bir dönemde öğretmenlerin topluma umut olma düşüncesiyle sorumluluk alarak maske, kolonya, el dezenfektanı, sabun, siper maske gibi bir çok ürün ürettiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, böylesi karanlık bir dönemde topluma ışık tutan öğretmenlerin çok önemli bir işe imza attığını söyledi.



Bu yola koyuldukları andan itibaren bir çok belediyenin, atölyenin öğretmenleri feyz alarak bu işe giriştiklerini de söyleyen Çavuşoğlu, bunları üretirken öğretmenlerin topluma sağladıkları moralin, ürettikleri ürünlerden çok daha önemli olduğunu vurguladı.

“Biz, 10 Mart’taki durumumuzdan çok daha iyiyiz”

Bugün gelinen noktada internet alt yapısı olarak 10 Mart’tan daha iyi bir noktada olmadıklarını ve ilgili dairelerin çeşitli nedenlerle gerekli iyileştirmeleri yapamadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama biz, 10 Mart’taki durumumuzdan çok daha iyiyiz. Hem ne yapacağımızı biliyor hem de öğretmenlerimizin teknolojik alt yapısını düzenlediğimiz eğitimlerle güçlendiriyoruz.” dedi.

Tüm kararlar hakkaniyetle alınacak

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim alanında tüm kararların öğretmen, öğrenci ve velilerin yaşam hakkı göz önünde bulundurularak alınacağını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğretmenleriyle bir bütün olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bakanlığımıza ve öğretmenlerimize güvenin. Sağlık konusunda gerekli önlemlerin alınmasıyla eğitim yılına güvenli şekilde devam edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

Kararların salgının seyrine göre verilmeye devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Tek bir öğrenciye zarar gelmesini vicdanen kaldırmam” şeklinde konuştu.

