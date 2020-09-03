Hedef şampiyonluk 

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği yeni sezon çalışmalarına önceki gün start verdi.

Pia Bella Sahası’nda ilk çalışmasını yapan Doğan Türk Birliği yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan yeni sezon çalışmaları hakkında Diyalog Spor’a verdiği demeçte; hedeflerinin yine üst sıralara oynayarak bu yıl mutlaka şampiyon olmak istediklerini kaydetti.

Gidenler de oldu takviyeler de

Oshan mevcut kadrodan gidenlerin olduğunu ancak yerlerine de takviyeler yaptıklarını kaydederek güçlü bir kadroları olduğunun altını çizdi.



Caner Oshan önümüzdeki günlerde yeni transferlerin olabileceğini belirtti.

Yarın kampa giriyoruz

Yarın 3 günlük kampa gireceklerini söyleyen Caner Oshan Lord Palace’ta yapacakları 3 günlük kampta oyuncuların kaynaşmasının yanı sıra takımın bir arada çalışacağını da vurguladı.

Sezona hazırlık aşamasında haftada 5 gün antrenman yaparak hazırlanacaklarını kaydeden Caner Oshan hazırlık maçlarına da önümüzdeki hafta başlayacaklarını söyledi.