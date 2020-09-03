Yasal statüsü yok

Suna ERDEN
Lefkoşa’da 29 Ağustos gecesi yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden mikser ve birçok malzeme çalan Begench Dovranov (29) ve Dovran Yulbarsov (34) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Ülkede yasal statüsü olmayan Dovran Yulbarsov cezaevine gönderilirken, Begench Dovranov ise teminatla serbest kaldı.
Polis, ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde çalınan eşyaların bulunarak emare alındığını aktardı.
Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme öğrenci kaydını yenilemeyen Dovran Yulbarsov’un 20 günü aşmamak süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi. Ülkede üniversite eğitimi gören Begench Dovranov ise bir kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile yargılanmak üzere serbest bırakıldı.