Yasal statüsü yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 29 Ağustos gecesi yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden mikser ve birçok malzeme çalan Begench Dovranov (29) ve Dovran Yulbarsov (34) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Ülkede yasal statüsü olmayan Dovran Yulbarsov cezaevine gönderilirken, Begench Dovranov ise teminatla serbest kaldı.



Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov'un 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Çaldıran Yolu Sokak üzerinde bulunan Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisindeki mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti.Polis, ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde çalınan eşyaların bulunarak emare alındığını aktardı.Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme öğrenci kaydını yenilemeyen Dovran Yulbarsov’un 20 günü aşmamak süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi. Ülkede üniversite eğitimi gören Begench Dovranov ise bir kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile yargılanmak üzere serbest bırakıldı.