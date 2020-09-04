İki sanatçıdan iki sergi birden

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, sanatçı Alexey Utkin’e ait eserlerden oluşan “Kıbrıs Manzarası ve Muhtelifleri” ile Sanatçı Asgat Dinikeyev’e ait eserlerden oluşan “Zaman Şiiri” adlı iki ayrı kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonunda Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in katılımıyla açıldı.



Verilen bilgiye göre açılışa; Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Öğretim Üyeleri ve sanatçılar katıldı.