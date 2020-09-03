5 bin TL yatırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde meydana gelen kavgada amcası Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak için havaya iki el ateş açtığı belirtilen Mahmut Altuntaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Zanlı 5 bin nakit ve toplam 250 bin TL’lik kefalet senediyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 31 Temmuz 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Hamitköy’de



Dr. Ziver Bodamyalı Sokak’ta meydana geldiğini söyledi.Polis, zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu kendi adına kayıtlı av tüfeği ile ikametgâhının girişinde daha önceden aralarında husumet bulunan amcası Üzeyir Altuntaş’ı korkutmak amacıyla havaya iki el ateş ettiğini belirtti.Polis, aynı gün ikametgahın doğu kısmındaki boş arazi içerisinde av tüfeği ve 2 adet patlamış fişeklerin bulunup emare alındığını anlattı.Zanlının olaydan sonra gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, 2 kefilin 125’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.