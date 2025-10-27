banner564

‘Benzeri görülmemiş destek’

Rum ordusuna çok sayıda İsrail’in 5’inci nesil ‘SPİKE LR2 Füzesi’ verildi

   Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Fileleftheros gazetesi, İsrail’in 5’inci nesil “SPİKE LR2 Füzelerinin” Rum Milli Muhafız Ordusu’nun cephaneliğine dahil edilmesiyle ilgili değerlendirme yazısına yer verdi.

  Gazete, İsrail’in 5’inci nesil “SPİKE LR2 Füzelerinin” Rum Milli Muhafız Ordusu’nun cephaneliğine dahil edilmesinin, kuvvete benzeri görülmemiş tanksavar olanakları kazandırdığını iddia etti.
   Füzelerle ilgili teknik bilgilere de ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete füzelerin, RMMO ailesine katılmasının doğru ve önemli bir karar olduğuna da belirtti.
    Gazete değerlendirmesinde ayrıca Türk ordusunun sayısal üstünlüğüne karşı son teknoloji kablosuz taktik ve askeri sistemlerin benimsenmesinin de kritik avantajlar sağladığını öne sürdü.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025, 09:44
Kaya
Kaya - 1 saat Önce

Adamların boş durduğu yok nelerle uğraşıyorlar ama bizim dalyarrak Juju da komisyon peşinde,memleketin değerlerini ona ötekine peşkeş çekme peşinde Allah bin belasını versin mandirga eşşeğinin...

Doğru Söz
Doğru Söz - 56 dakika Önce

Tanksavar silahlar da demode olma yolundadır. Muhtemelen Gazzeve ve Ukraynada da en az kullunilan silahlardır. İsrail kullanmadıklarını vunlara veriyor. Atatürkün dediği gibi istikbal göklerdedir. Ha bizde mükellef askerlik da nöber ve piyade tüfeği ile zaman tüketmektir. Yazık

