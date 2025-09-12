‘Affedilmez bir suç’

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, sahtekarlıktan yargılanan eski komiser Yiannakis Yiannaki'ye üç yıl hapislik cezası verdi.

Yargıç Nicole Gregoriou; Yiannaki'nin cezasını okurken, sahtekarlıkların önemsiz olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Eski komiser; iki kez üst üste 18 ay hapis cezasına çarptırılarak 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yiannaki daha önce lise diploması, San Diego Eyalet Üniversitesi diploması ve tavsiye mektubunda sahtecilik yapmak da dahil olmak üzere sekiz suçlamadan üçünü kabul etmişti.

1995 yılında yarı resmi bir kuruluş olan Gençlik Kurulu'na (Onek) başvururken sahte belgeler sunmuş ve 1996 yılında orada göreve başlamıştı.

Yiannaki, 2013 yılında hükümetin gönüllü komiseri olarak göreve başlamış, sahtecilik olayının ilk kez ortaya çıkmasının ardından 2021 yılında istifa etmişti.

2022 yılında Onek'ten uzaklaştırılmasına rağmen, yönetim kurulu maaşını tamamen keserse yasal işlem yapılacağından korktuğu için maaşının yarısını (aylık yaklaşık 1.100 avro) almaya devam etti.

Şubat 2025'te parlamento eğitim komitesinde yapılan bir tartışma sırasında Akel Milletvekili Christos Christofides, 2025 yazına kadar Kıbrıs hükümetinin, görevinden uzaklaştırılmış olmasına rağmen Yiannakis'e toplam 76.800 Avro maaş ödeyeceğini söyledi.

