‘Benim şahsi kararım’

Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı destekleyeceğini duyurdu.

Denktaş, yazılı açıklamasında parti olarak Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birini desteklemeyeceklerini, parti üyelerinin ise bu konuda şahsi karar vereceğini belirtti.

TAM Parti’nin henüz yeni bir parti olduğunu vurgulayan Denktaş, desteğinin partiden bağımsız olarak kendi şahsi kararı olduğunu ifade etti. Denktaş, “Bu seçim gönül işi değil; akıl ve mantık işidir. Bu nedenle desteğim Erhürman’a olacak. Türkiye ile kavga etmeyecek, fakat her şeye ‘evet’ de demeyecek, iyi bir istişare ortamı sağlayacak bir adaydır” dedi.

