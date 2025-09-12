AB’nin canı böyle çekiyor

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Ağustos 2025 kamuoyu araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımcıların yüzde 47,60’ı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı tercih etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 43,00 ile ikinci sırada yer aldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, anket sonuçlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arıklı, anketin Erhürman’ı önde göstermesini eleştirerek, sonuçların arkasında AB ve ABD etkisi olduğu iddiasında bulundu.



Anket sonuçları açıklandı

CMIRS’in her üç ayda bir düzenli olarak yaptığı araştırmanın Ağustos 2025 sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımcıların yüzde 47,60’ı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı tercih etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 43,00 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer adayların oy oranları ise Mehmet Hasgüler yüzde 0,80, Osman Zorba yüzde 0,60, Arif Salih Kırdağ yüzde 0,20 oldu. Katılımcıların yüzde 4,00’ü kararsız olduğunu, yüzde 3,80’i ise oy kullanmayacağını belirtti.

Arıklı, fıkrayla mesaj verdi

CMIRS anketini sosyal medya hesabından yorumlayan Bakan Arıklı, anket sonuçlarına göre Tufan Erhürman’ın ilk turdan cumhurbaşkanlığını kazandığını ve genel seçimlerde CTP’nin tek başına iktidara geldiğini belirterek, paylaşımında bir fıkraya yer verdi.

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

“CMIRS’in anketi üzerine

AB destekli CMIRS anket yayınladı. Ankete göre Tufan Erhürman ilk turdan kazanıyor. Genel Seçimlerde de CTP tek başına iktidar oluyor. Aklıma bir fıkra geldi.

Ayılar Meclisi toplanmış o yıl bal hasadının nasıl olacağını tartışıyorlarmış. Her kafadan da bir ses çıkıyormuş.

Birden Baş Ayı gür sesle haykırmış;

”Bu yıl bal çok iyi olacak”.

Genç ayılar heyecanla;” Nerden bildin, nasıl bildin?” diye sormuşlar.

Baş Ayı kendinden emin bir şekilde;” Çünkü canım öyle çekiyor” demiş.

Şimdi CMIRS ve Arkasında güç AB ve ABD’nin canı da böyle çekiyor demek.”

