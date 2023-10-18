‘Afrodit’ krizi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan ‘Chevron’ şirketiyle Rum Yönetimi arasında son haftalarda sürdürülen görüşmelerde uzlaşı sağlanamadığı bildirildi.

Chevron tarafından satın alınan Noble şirketinin, 2019 yılında sağlanan anlaşmada düzenleme yapılmasını istediğini yazan Alithia gazetesi; Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun bu talebi kabul etmediğini belirtti.

Papanastasiu’nun, Chevron’un önerisi içerisinde yer alan 'yüzer tesisin' çıkarılmasını reddettiği, yüzer tesisin muhafaza edilmesinden yana tavır sergilediğini vurgulayan gazete Papanastasiu’nun ayrıca doğal gaz miktarının bütünlüklü değerlendirilmesi ve kalkınması sürecinin de mutlak denetiminin sağlanmasını istediğini yazdı.

Habere göre taraflar arasındaki müzakereler 5 Kasım’a kadar sürecek olmasına karşın Enerji Bakanı Papanastasiu çıkmazı görerek, Rum Yönetimi’nin maliyetin bir kısmını karşılaması karşılığında Chevron’un yüzer tesis konusundaki görüşünü değiştirmesini talep etti.

Gazete Rum Yönetimi adına “Afrodit” yatağının ticari perspektifini azaltan 2019 anlaşmasından vazgeçilmesinin söz konusu olduğundan da bahsetti.