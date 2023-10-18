Durumu özetledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın direkt olarak piyasaya yansıdığını, enflasyon yarattığına ve kamu maliyesi üzerinde çok büyük negatif etki yarattığını belirterek, göreve geldikten sonra tüm gayretlerinin fiyat değişimlerini en aza indirgeyecek şekilde süreci kontrol etmek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 11.30'da yasama ve denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşlarına yer verildi, bazı tasarıların ivedilikleri onaylandı.

Kamu Maliyeti Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaylandı.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarından dert yandı

Mecliste konuşan Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın direkt olarak piyasaya yansıdığını, enflasyon yarattığına ve kamu maliyesi üzerinde çok büyük negatif etki yarattığını belirterek, göreve geldikten sonra tüm gayretlerinin fiyat değişimlerini en aza indirgeyecek şekilde süreci kontrol etmek olduğunu söyledi.

Konuşmada, akaryakıt fiyatlarının ucuzlatmanın suç olduğunu ilk kez bu dönem gördüklerini kaydetti. Fiyat İstikrar Fonunu ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini düşündüğünü dile getiren Amcaoğlu, bu fonun içerisinde akaryakıtın yansımalarıyla da elde edilecek miktarı da çok iyi bildiğini belirtti.

Amcaoğlu, Fiyat İstikrar Fonu'nun önemine değinerek, fonun akaryakıt fiyatlarını düzenlemek için bir enstrüman olduğunu kaydetti.

Türkiye'de akaryakıttan alınan verginin KKTC'de alınan verginin iki katı olduğuna işaret eden Amcaoğlu, üretimde bunun çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Kürşat: İskele S.O.S Veriyor

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerinde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat aldı.

Kürşat, “İskele S.O.S Veriyor” konulu konuşmasında, yapılaşmada kaos ve kargaşanın hakim olduğu İskele'de “modern varoşlaşma” yaşandığını söyledi. Kürşat, orman ve devlet arazilerinin verildiğini, altyapının geliştirilmediğini ifade eden Kürşat, yabancıların iş kurduğunu ve arazileri pazarladığını anlattı.

İskele bölgesindeki yapılaşma ve yabancı nüfusun sosyal kültürel her türlü alanda faaliyet gösterdiğini, emlak, araç satışı, market ve güzellik merkezleri açtıklarını kaydeden Kürşat, bölgede ne tür işlerin ne tür gelirle yapıldığının belli olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu: Muhalefet de sözde

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Kürşat’ın konuşmasında değindiği birçok konunun altının doldurulmasına muhtaç olduğunu söyleyerek, “Sözde hükümet varsa, muhalefet de sözde. O yüzden bunu kabul etmiyorum" dedi.

Çavuşoğlu, yapılaşma yoğunluğu olan İskele’de imar planı ihtiyacı olduğunun aşikar olduğunu belirterek, devletin orada yapması gereken düzenlemelerin daha önce üretilen planların mahkemeye taşınmasından dolayı geciktiğini söyledi. Çavuşoğlu, azalan tarım arazilerinin doğru olduğunu ancak sınıflandırıldıklarını anlattı.

Ertuğruloğlu: KKTC’nin adı değiştirilemez

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, devletin ismine ilişkin tartışmalara değinerek, konunun başka başka yerlere çekildiğini söyledi. Hükümet gündeminde böyle bir konu olmadığını ve KKTC’nin adının mevcut Anayasa ile değiştirilemeyeceğini belirten Ertuğruloğlu, devletin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, isim değişikliği konusunda ortaya bir isim çıkarılsa da bunun bu şekilde olamayacağını belirterek, Annan Planı'nda da bir isim ortaya atıldığını ancak buradaki devletin egemen statüde olmadığını anımsattı. Önemli olanın, Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak, egemen bir devlete sahip olması olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bunun da KKTC olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, gelecekte bir ihtiyaç olursa Anayasal düzen içinde bunun tartışılabileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Kimler güncel konuştu?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dünkü çalışmalarını 18.30 sıralarında tamamladı.

Güncel konuşmalarla devam eden genel kurulda son olarak Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Milletvekili Sami Özuslu, DP Milletvekili Serhat Akpınar, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve UBP Milletvekili Hasan Küçük konuştu. Bu konuşmalardaki eleştirileri yanıtlamak üzere Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz konuşma yaptı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.