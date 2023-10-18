9 ayda çıkar

Sahte İngiliz pasaportuyla Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeden çıkış yaptıktan sonra Türkiye’de yakalanarak, geri gönderilen Suriye uyruklu Kwydeir Amer hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi. Karada olguları aktaran Yargıç, Suriye uyruklu Kwydeir Amer’in 16 Nisan 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Lokmacı Kara Giriş Kapısından üzerinde adı ile soyadının tam tersi yazılı şekilde sahte olarak temin ettiği Birleşik Krallık pasaportunu görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek tedavüle sürüp ülkeye giriş yaptığını söyledi. Yargıç, sanığın 17 Nisan 2023 tarihinde ise konu pasaportu Ercan Havalimanı’nda görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek KKTC'den çıkış yaptığını, bir gün sonra yani 18 Nisan 2023 tarihinde Antalya Havalimanı’ndan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini aktardı.

Yargıç, sanığın tasarrufunda bulunan pasaportu 6 bin dolar karşılığında 2023 yılı Nisan ayı başlarında Türkiye’den Güney Kıbrıs’taki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.

Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini aktardı. Sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapan Yargıç, sahte evrak suçlarının giderek yaygınlaştığını söyledi.

Yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değinerek, sanığı bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.