Zümrüdü Anka büyüledi

Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlenen Rumeli Kanaat Ödülleri Töreninde Moda tasarımcısı Müesser Kurt, "Zümrüdü Anka" adını verdiği defilesi izleyenleri büyüledi. Defilede başarılı modacı Müesser Kurt'un 40 parçalık Rumeli/Balkan koleksiyonu izleyenleri geçmişe götürdü.

“Zümrüdü Anka” defilesinin başarılı tasarımcısı Müesser Kurt, 2004 yılından bu yana Balkan Kültürünü düzenlediği defileler ve açtığı sergiler ile tanınıyor. Kurt, “ Hem eski yöresel kıyafetlerin orijinalleri hem de günümüz yorumunu kattığım kıyafetler “ Rumeli Kanaat Ödülleri Ödül Töreni etkinliği kapsamında moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Koreografisini Asil Çağıl’ın yaptığı defilede ünlü mankenler Zeliha Çal, Yağmur Ayaz,Seviye İkbal Tulgar ve Best Model Of Türkiye 2019 3.sü Melike Yalnız, Best Model Kırgızistan 2016 Jenya Krivenko,Fame Model Of Türkiye2023 1.si Melissa Aslan, Best Model Of Türkiye2019 1.si Derya Ekşioğlu, Best Model Of Türkiye2018 1.si Türkan Geyik, Best Model Of Türkiye 2020 3.sü Sena Küçük,Best Model Ukrayna 2018 Yanita Shmidt,Top Model Of Türkiye 2022 1.si Beste Tuğçe Viran, Best Model Of Türkiye2022 2.si Tuğçe Tekin, Elif Tokgöz, Deniz Eser, Merve Karslı, gibi başarılı mankenler podyuma çıktı.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 09:49