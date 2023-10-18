Ekipler seferber

Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi ekipleri Laguna bölgesi olarak bilinen Havva Şentürk Sokak, Kemal Server Caddesi, Nadir Sokak üzerinde yoğun bir çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor.

Verilen bilgiye göre, 15/2022 Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa uyarınca, Gazimağusa Belediyesi, çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gelişi güzel atılması, dökülmesi veya depolanması halinde 1 asgari ücret ile ceza uyguluyor.

Acıklamada, "Çevrenin kirletildiğine şahit olduğunuz durumları belediyemize bildirmek için 0392 630 0501 numaralı telefonu arayarak veya aynı numaraya Whatsapp üzerinden mesaj atarak ihbarda bulunabilirsiniz" denilerek vatandaşlara çağrıda bulunuldu