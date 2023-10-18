Binlerce kişi izledi 

KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın facebook sayfasına dıştan müdahale eden kimliği belirsiz kişiler 3 farklı seks videosu yükledi. Videoların 2 tanesi dün Diyalog TV Gündem Özel programında yapılan uyarıdan sonra kaldırıldı. Bu süre zarfında videolardan bir tanesini 13 bin, diğerini 6 bin kişi izledi.

Yayınlanan en müstehcen video, oral cinsel ilişki ve kadının kıyafetlerini çıkarmasını içeren bir sahne içeriyor.

Videonun başlığı "ateşli, güzel kadın sekreter".

Video, Pazartesi ve dün aynı Facebook sayfasında yayınlanan diğer iki müstehcen videonun ardından geldi.

"Sevimli, masum kız öğrenci" başlıklı ilk video Pazartesi günü saat 14.00 sularında yayınlanmış ve kız öğrenci ile yaşlı bir adam arasında bir öpüşme sahnesinin yanı sıra tavşanlarla ilgili kafa karıştırıcı bir sahne içeriyordu.

Söz konusu video Facebook sayfasına konulduktan yirmi dört saat sonra hala orada duruyordu ve neredeyse 13 bin kez görüntülenmişti.

Bir kızın uygunsuz pozisyonlarda yer aldığı ikinci video ise dün sabah 8 sularında yayınlanmış ve "sevimli ve güzel kız" başlığını taşıyordu.

Bakanlık müdürü olayı anlattı

Gündem Özel programına telefonla bağlanan tarım bakanlığı müdürü Reşat Değirmenci, bu çirkin olayın dış bağlantılı olduğunu söyledi.

Facebook sayfasında yer alan videoların kaldırılması için teknik elemanlarla görüşmelerin yapıldığını belirten Değirmenci, bir tanesini kaldırdıktan sonra iki yeni video geldiğini anlattı.

Konunun TV programında ele alınmasından kısa bir süre sonra iki seks videosu bakanlığın sayfasından kaldırıldı.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 09:50