TİKA’dan 1000 aileye gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ramazan ayında Kıbrıs’taki ihtiyaçlı ailelere yardımlarda bulundu

AA muhabirinin TİKA'dan edindiği bilgiye göre, TİKA'nın desteğiyle, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde, temel gıda malzemeleri, süt, hurma, çay ve kahve gibi ürünlerin yanı sıra Kıbrıs'a ait yerli ürünlerin de yer aldığı yaklaşık 25 ton gıda malzemesi ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırıldı.

TİKA, Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya faaliyet gösterdiği coğrafyalarda soydaşlara, terör mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin hizmet götürüyor. Bu çerçevede TİKA, bu ramazanda 66 ülkede 100'ü aşkın projeyle yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 14:25