Cumaya yağmur var

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre ay sonuna kadar hava serin ve nemli olacak

Cumaya yağmur var
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Meteorolojiş Dairesinin haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji Dairesi’nin 1 Haziran Pazartesi gününe kadarki tahminlerine göre hava, genellikle açık ve az bulutlu olacak, 29 Mayıs Cuma günü yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
    

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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