AKEL’in gözdesi

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz pazar günü yapılan milletvekili seçiminde AKEL’den aday olarak seçilen 24 yaşındaki Efraim Hristu, Rum Meclisi’ne giren en genç milletvekili oldu.

Alithia gazetesi, Hristu’nun “OMEGA” kanalına yaptığı açıklamada yoğun duygular içerisinde olduğunu ve AKEL’in, seçim propagandasında da belirttiği üzere, topluma ve ülkeye hizmet etmek gibi oldukça büyük bir sorumluluğu bulunduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hristu, seçimde 18-25 yaş aralığındaki gençlerin çoğunluğunun AKEL’i seçtiğinin görüldüğünü kaydederek, gençlere gelişmeleri takip etmeleri ve siyasette aktif olmaları çağrısında bulundu.

Gazete, Limasol bölgesinden aday olan Hristu’nun, AKEL adayları arasında en çok tercih alan aday olduğunu belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum Meclisi’nin yapısında dikkat çekici değişiklikler yaşandığını yazdı. Gazete, 56 milletvekilinden 27’sinin ilk kez seçildiğini ve Meclis’te yaklaşık yüzde 48,2 oranında yenilenme gerçekleştiğini, bir önceki dönemde görev yapan 29 milletvekilinin de yerini koruduğunu kaydetti.

Haberde, yeni Meclis’te yaş ortalamasının 49,2 olarak açıklandığı, en genç parti ortalamasına 43,1 yaş ile Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın sahip olduğu ve en yüksek yaş ortalamasının da 56 ile ALMA’da görüldüğü ifade edildi.

Gazete, en yaşlı milletvekilinin DİKO’dan seçilen 75 yaşındaki Zaharias Kulias olduğunu, en genç milletvekilinin de AKEL’den seçilen Efraim Hristu olduğunu yazdı.